Sanremo 2021, cantante pugliese arrestato, si esibiva senza mascherina, ai poliziotti "Voi siete la legge, io sono una leggenda" (Di venerdì 5 marzo 2021) E' finita male l'avventura sanremese di Piero Epifani, nome d'arte Piero Venery, cantante di Manduria, diventato famoso nel suo paese per essere il leader del gruppo White Queen. Il cantante è stato fermato a Sanremo nel pomeriggio di ieri dalla Polizia, perché si stava esibendo fuori al teatro Ariston senza mascherina. Il cantante pugliese era già stato multato due volte dalla Polizia locale per aver violato le norme anticovid. Pietro Epifani è diventato anche famoso per essere un fan di Freddie Mercury e per aver dichiarato più volte, di essere la sua incarnazione. Il cantante pugliese, prima di essere arrestato, era stato intervistato da Red Ronnie. Pietro Venery a Red Ronnie aveva rilasciato le ...

