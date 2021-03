Sanremo 2021, ascolti tv terza serata: 10,59 milioni per le cover (Di venerdì 5 marzo 2021) La terza serata di Sanremo 2021 , dedicata alle cover dei 26 Big in gara sul palco dell’Ariston, che ha visto alla fine in testa nella classifica provvisoria dei primi dieci cantanti Ermal Meta, ha fatto registrare un ascolto medio di oltre 7 milioni e 600mila spettatori. Per quanto riguarda la prima parte della serata, sono stati 10.596.000 gli spettatori, con il 42,4% di share. L’anno scorso gli ascolti della prima parte della terza serata erano stati 13.533.000 spettatori con il 53,6% di share. La seconda parte è stata seguita invece da 4.369.000 spettatori con il 50,6% di share. Lo scorso anno, era stata seguita da 5.636.000 spettatori con il 57,2% di share. ASCOLTO MEDIO – L’ascolto medio della ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 5 marzo 2021) Ladi, dedicata alledei 26 Big in gara sul palco dell’Ariston, che ha visto alla fine in testa nella classifica provvisoria dei primi dieci cantanti Ermal Meta, ha fatto registrare un ascolto medio di oltre 7e 600mila spettatori. Per quanto riguarda la prima parte della, sono stati 10.596.000 gli spettatori, con il 42,4% di share. L’anno scorso glidella prima parte dellaerano stati 13.533.000 spettatori con il 53,6% di share. La seconda parte è stata seguita invece da 4.369.000 spettatori con il 50,6% di share. Lo scorso anno, era stata seguita da 5.636.000 spettatori con il 57,2% di share. ASCOLTO MEDIO – L’ascolto medio della ...

