Sanremo 2021, Arisa confessa: “Dopo varie infiltrazioni sulla bocca ho sciolto tutto” (Di sabato 6 marzo 2021) “Dopo varie infiltrazioni di acido ialuronico ho deciso di sciogliere tutto… La mia bocca ora è originalissima”. Parole di Arisa che durante la sua ospitata a “Da noi… a Ruota Libera” nel dicembre 2020, ha raccontato il suo rapporto con la medicina estetica. La cantante ha ammesso di aver cambiato la sua faccia con l’acido ialuronico ma di aver poi deciso di scioglierlo (ialuronidasi, così si chiama l’enzima capace di “togliere” l’eccesso di filler anche se molti dermatologi non ne ne fanno uso e lasciano che la sostanza iniettata si ‘riassorba’ nel giro di qualche mese, ndr). “Dopo il 31 agosto sono ritornata alla mia faccia. Volevo ritornare com’ero. Magari qualcos’altro lo rifarò, ma mi piaceva l’idea di vedere la mia faccia normale a 38 anni. Mi sono voluta ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 6 marzo 2021) “di acido ialuronico ho deciso di sciogliere… La miaora è originalissima”. Parole diche durante la sua ospitata a “Da noi… a Ruota Libera” nel dicembre 2020, ha raccontato il suo rapporto con la medicina estetica. La cantante ha ammesso di aver cambiato la sua faccia con l’acido ialuronico ma di aver poi deciso di scioglierlo (ialuronidasi, così si chiama l’enzima capace di “togliere” l’eccesso di filler anche se molti dermatologi non ne ne fanno uso e lasciano che la sostanza iniettata si ‘riassorba’ nel giro di qualche mese, ndr). “il 31 agosto sono ritornata alla mia faccia. Volevo ritornare com’ero. Magari qualcos’altro lo rifarò, ma mi piaceva l’idea di vedere la mia faccia normale a 38 anni. Mi sono voluta ...

