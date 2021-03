Sanremo 2021: anticipazioni, cantanti e ospiti della quarta serata del Festival (Di venerdì 5 marzo 2021) Sanremo 2021 anticipazioni – Questa sera, venerdì 5 marzo 2021, parte il Festival di Sanremo 2021. Alle ore 20,40 andrà in scena la quarta serata della kermesse canora giunta alla 71esima edizione. Alla conduzione (e direzione artistica) Amadeus. Con lui l’amico Rosario Fiorello, la co-conduttrice Barbara Palombelli e gli ospiti fissi Achille Lauro e Zlatan Ibrahimovic. Ma vediamo insieme tutte le anticipazioni sugli ospiti e i cantanti in gara oggi. anticipazioni: programma e cantanti in gara Nella quarta serata del Festival di Sanremo ... Leggi su tpi (Di venerdì 5 marzo 2021)– Questa sera, venerdì 5 marzo, parte ildi. Alle ore 20,40 andrà in scena lakermesse canora giunta alla 71esima edizione. Alla conduzione (e direzione artistica) Amadeus. Con lui l’amico Rosario Fiorello, la co-conduttrice Barbara Palombelli e glifissi Achille Lauro e Zlatan Ibrahimovic. Ma vediamo insieme tutte lesuglie iin gara oggi.: programma ein gara Nelladeldi...

stanzaselvaggia : È un Sanremo sbagliato, con conduttori sbagliati in un anno in cui servivano sostanza ed empatia. Un festival in cu… - Raiofficialnews : 60 km in moto per raggiungere @SanremoRai: la clip è su #RaiPlay ?? - marcotravaglio : SIGNORSÌ SIGNORE! A Sanremo, Fiorello parla alle sedie vuote e incassa applausi finti. A Roma, la sedia vuota di Dr… - Agenzia_Italia : Palombelli, la giornalista che non si ferma mai - Exo52215947 : RT @Kalo9603: @Sanremo_2021 A proposito, ma voi vi ricordate dell'incredibile spoiler di Sky TG24 l'anno scorso? -