Sanremo 2021, Amadeus: “Simona Ventura positiva al Covid-19, non condurrà il Festival” (Di sabato 6 marzo 2021) Amadeus ha annunciato una notizia inaspettata, relativa a Simona Ventura. Di seguito le parole del noto presentatore italiano, inerenti alla collega: “Mi dispiace comunicare che Simona Ventura non ci sarà. Lei è risultata positiva al Covid-19, ma grazie a Dio sta bene. Questo è un grande dolore per me. Lei è disperata, ci teneva tanto. Ti abbracciamo, in bocca al lupo. Ci rifaremo la prossima volta“. Simona Ventura avrebbe dovuto co-condurre la quarta serata del Festival di Sanremo del 2021, ma non potrà partecipare all’evento a causa della positività al virus pandemico. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 6 marzo 2021)ha annunciato una notizia inaspettata, relativa a. Di seguito le parole del noto presentatore italiano, inerenti alla collega: “Mi dispiace comunicare chenon ci sarà. Lei è risultataal-19, ma grazie a Dio sta bene. Questo è un grande dolore per me. Lei è disperata, ci teneva tanto. Ti abbracciamo, in bocca al lupo. Ci rifaremo la prossima volta“.avrebbe dovuto co-condurre la quarta serata deldidel, ma non potrà partecipare all’evento a causa della positività al virus pandemico. SportFace.

stanzaselvaggia : È un Sanremo sbagliato, con conduttori sbagliati in un anno in cui servivano sostanza ed empatia. Un festival in cu… - repubblica : Ermal Meta, il favorito: 'Mi sento fortunato. E anche responsabile' di Ernesto Assante - Raiofficialnews : 60 km in moto per raggiungere @SanremoRai: la clip è su #RaiPlay ?? - robypava : RT @alicetta: Pagelle Live #Sanremo2021 Aiello urla meno e Max Gazzè fa concorrenza ad Achille Lauro @robypava - federic36175605 : RT @rtl1025: La finale di #Sanremo2021 si avvicina, ora sul palco: ?? Fasma ?? ?? Parlami ?? #FinalmenteSanremo ?? VOTA #Parlami di #Fasma… -