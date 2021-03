Sanremo 2021, Amadeus rincorre una musicista urlando: “Signora! Signora!”. Imbarazzo sul palco dell’Ariston (Di venerdì 5 marzo 2021) La terza serata di Sanremo 2021 è stata ricca di imprevisti. Sul palco dell’Ariston i cantanti in gara si sono cimentati nelle cover e non sono mancati i grandi momenti di Imbarazzo. Dapprima Noemi che ha cercato in Neffa un supporto per scendere le scale dell’Ariston, ma lui ha tirato dritto. Poi diversi problemi tecnici, con Fasma che ha cantato per un minuto buono con il microfono spento ed è stato fermato tardivamente dal conduttore, che ha mandato la pubblicità. Infine un siparietto diventato già iconico sui social e che ha visto protagonista Amadeus il quale, nel congedare Ermal Meta, ha omaggiato una musicista della band del cantante del tradizionale mazzo di fiori. La musicista però stava già uscendo e così ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 5 marzo 2021) La terza serata diè stata ricca di imprevisti. Suli cantanti in gara si sono cimentati nelle cover e non sono mancati i grandi momenti di. Dapprima Noemi che ha cercato in Neffa un supporto per scendere le scale, ma lui ha tirato dritto. Poi diversi problemi tecnici, con Fasma che ha cantato per un minuto buono con il microfono spento ed è stato fermato tardivamente dal conduttore, che ha mandato la pubblicità. Infine un siparietto diventato già iconico sui social e che ha visto protagonistail quale, nel congedare Ermal Meta, ha omaggiato unadella band del cantante del tradizionale mazzo di fiori. Laperò stava già uscendo e così ...

