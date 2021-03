Sanremo 2021: Amadeus inizia senza Ibrahimovic, che arriva tardi. Incredibile quello che gli è successo (Di venerdì 5 marzo 2021) Alla seconda serata del Festival di Sanremo 2021 Zlatan Ibrahimovic non ha partecipato per via della partita Milan – Udinese che si è svolta a San Siro nella quale non aveva però giocato a causa di un infortunio. E infatti, poco dopo il match, il campione si era collegato con l’Ariston da casa sua, salutando il pubblico e Amadeus. Ma nel terzo appuntamento con la kermesse musicale, quello dedicato a cover e duetti, Ibrahimovic era atteso eccome sul palco. Ma invece di fare il suo ingresso al teatro Ariston poco dopo l’inizio della diretta, si è presentato intorno alle 23,30. Ad annunciare il ritardo di Ibra è stato lo stesso Amadeus, ma fino a poco prima la sua assenza era diventata un mistero. Non si sapeva dove fosse, perché non uscisse, cosa fosse ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 5 marzo 2021) Alla seconda serata del Festival diZlatannon ha partecipato per via della partita Milan – Udinese che si è svolta a San Siro nella quale non aveva però giocato a causa di un infortunio. E infatti, poco dopo il match, il campione si era collegato con l’Ariston da casa sua, salutando il pubblico e. Ma nel terzo appuntamento con la kermesse musicale,dedicato a cover e duetti,era atteso eccome sul palco. Ma invece di fare il suo ingresso al teatro Ariston poco dopo l’inizio della diretta, si è presentato intorno alle 23,30. Ad annunciare il ritardo di Ibra è stato lo stesso, ma fino a poco prima la sua asera diventata un mistero. Non si sapeva dove fosse, perché non uscisse, cosa fosse ...

