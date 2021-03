Sanremo 2021, Amadeus: “Festival storico, esattamente come lo volevo” (Di venerdì 5 marzo 2021) Sanremo 2021 è esattamente il Festival che Amadeus voleva. “E’ il Festival esattamente come lo volevo, esattamente così, e tutti quelli che mi hanno aiutato a realizzarlo. Permettetemi di dirlo senza presunzione, è un Festival storico” ha detto il conduttore e direttore artistico, commentando l’andamento della manifestazione canora. “Credo che dobbiamo dirci le cose come stanno – ha detto – Dobbiamo capire che questo Festival inevitabilmente rappresenta una forte rottura. Quando ho parlato di 70+1 era questo il senso”. Perché, ha sottolineato Amadeus, “in una situazione come questa, in un anno dove è cambiato il mondo, ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 5 marzo 2021)ilchevoleva. “E’ illocosì, e tutti quelli che mi hanno aiutato a realizzarlo. Permettetemi di dirlo senza presunzione, è un” ha detto il conduttore e direttore artistico, commentando l’andamento della manifestazione canora. “Credo che dobbiamo dirci le cosestanno – ha detto – Dobbiamo capire che questoinevitabilmente rappresenta una forte rottura. Quando ho parlato di 70+1 era questo il senso”. Perché, ha sottolineato, “in una situazionequesta, in un anno dove è cambiato il mondo, ...

