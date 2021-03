Sanremo 2021, altro postitivo al tampone: salterà il festival (Di venerdì 5 marzo 2021) L'annuncio da Amadeus Amadeus ha comunicato la notizia senza nascondere l'amarezza per la mancata presenza e comunicando come anche quest'ultima sia immancabilmente delusa. Il conduttore non esclude una prossima collaborazione con lei, per rimediare all'occasione perduta: "Con grande dolore per me, è risultata positiva. Lei è disperata, anche se ora sta bene. Ti abbraccio forte e speriamo vada tutto bene, faremo altro insieme". Dalla conferenza stampa, fortunatamente, è arrivata anche un'altra notizia rassicurante: considerato il calendario dei tamponi anti-coronavirus previsti, è da escludere l'eventualità di altri ritiri. L'edizione, dunque, si svolgerà regolarmente e senza ulteriori forfait di ospiti e artisti con la semifinale del 5 marzo e la finale del 6. Il precedente intoppo di questa edizione nell'era del Covid si è verificato con la messa in ... Leggi su howtodofor (Di venerdì 5 marzo 2021) L'annuncio da Amadeus Amadeus ha comunicato la notizia senza nascondere l'amarezza per la mancata presenza e comunicando come anche quest'ultima sia immancabilmente delusa. Il conduttore non esclude una prossima collaborazione con lei, per rimediare all'occasione perduta: "Con grande dolore per me, è risultata positiva. Lei è disperata, anche se ora sta bene. Ti abbraccio forte e speriamo vada tutto bene, faremoinsieme". Dalla conferenza stampa, fortunatamente, è arrivata anche un'altra notizia rassicurante: considerato il calendario dei tamponi anti-coronavirus previsti, è da escludere l'eventualità di altri ritiri. L'edizione, dunque, si svolgerà regolarmente e senza ulteriori forfait di ospiti e artisti con la semifinale del 5 marzo e la finale del 6. Il precedente intoppo di questa edizione nell'era del Covid si è verificato con la messa in ...

