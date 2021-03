Sanremo 2021 | Achille Lauro incanta con look visionari | ecco cosa significano

Leggi su lookdavip.tgcom24

(Di venerdì 5 marzo 2021) Al palco dell’Ariston,ci è affezionato. E’ stato per due volte concorrente e quest’anno è ospite fisso della kermesse. Dopo le performance che ha regalato nel 2020, quando era in gara con Me ne frego, ha portato l’asticella delle aspettative alle stelle.è la rivelazione di2020 L’anno scorso la canzone in gara gli ha garantito solo l’ottavo posto in classifica, ma istrepitosi hanno reso indimenticabile ogni performance di. Durante le serate ha vestito via via i panni (firmati Gucci) di San Francesco, di Ziggy Stardust, della Divina Marchesa Luisa Casati Stampa e di Elisabetta I Tudor, lasciando ogni volta il pubblico a bocca aperta. Discusso, chiacchierato, amato e odiato, con le sue scelte di ...