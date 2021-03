Sannio, Covid e Zona Rossa: Alfredo Lavorgna risponde a Mortaruolo (Di venerdì 5 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoIl vicesindaco di San Lorenzello, Alfredo Lavorgna, risponde ai numero annunci sui social da parte del consigliere regionale Erasmo Mortaruolo sull’ipotesi di evitare che il Sannio diventi Zona Rossa. Lavorgna afferma “che sarebbe il primo cittadino del Sannio ad esserne contento, soprattutto per le mancate perdite delle attività commerciali e non solo, se in tanti anni avessero provveduto a sistemare la nostra sanità. Si parla da tempo della riapertura dell’ex Ospedale di Cerreto Sannita ma allo stato nulla di fatto. Si è lasciato il Sannio con un solo nosocomio, quello del capoluogo, che per ovvi motivi con una terza ondata non potrebbe reggere l’urto, nonostante l’immane sforzo che ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 5 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoIl vicesindaco di San Lorenzello,ai numero annunci sui social da parte del consigliere regionale Erasmosull’ipotesi di evitare che ildiventiafferma “che sarebbe il primo cittadino delad esserne contento, soprattutto per le mancate perdite delle attività commerciali e non solo, se in tanti anni avessero provveduto a sistemare la nostra sanità. Si parla da tempo della riapertura dell’ex Ospedale di Cerreto Sannita ma allo stato nulla di fatto. Si è lasciato ilcon un solo nosocomio, quello del capoluogo, che per ovvi motivi con una terza ondata non potrebbe reggere l’urto, nonostante l’immane sforzo che ...

NTR24 : Maugeri, l’esito dei tamponi: positivi al covid 27 pazienti e 6 dipendenti - NTR24 : ‘San Pio’, oggi un decesso per covid. Tre dimessi, i positivi ricoverati sono 52 - milanlove75 : @neifatti Ci sono comuni in Irpinia e nel Sannio covid free. Perché tutta la Campania in zona rossa? Perché chi è s… - TV7Benevento : COVID. MORTARUOLO: “SANNIO NON PUÒ ESSERE ZONA ROSSA”... - NTR24 : Covid e restrizioni, Mortaruolo: “Il Sannio non va inserito in zona rossa” -

Ultime Notizie dalla rete : Sannio Covid Il Coronavirus non allenta la morsa: tre vittime e ricoveri senza sosta in Molise Ancora ricoveri per Covid in Molise. Nonostante una giornata caratterizzata da un numero contenuto ... Ecco i centri dove sono state registrate le nuove positività: 3 Agnone, 1 Belmonte nel Sannio, 3 ...

Coronavirus in Molise, dati del 5 marzo: +50 nuovi positivi MAPPA CASI CONTAGI AL COVID - 19 PER COMUNE AL 5 MARZO 2021 (dati complessivi da inizio pandemia) ...55 Pozzilli 55 Sessano del Molise 52 Mafalda 51 Petrella Tifernina 51 Belmonte del Sannio 50 ...

Ancora un decesso per Covid nel Sannio Ottopagine Maugeri, l’esito dei tamponi: positivi al covid 27 pazienti e 6 dipendenti Dagli esiti dei tamponi Covid somministrati dall’Asl ai degenti e al personale dell’IRCCS Maugeri di Telese Terme risultano: 27 pazienti positivi su 170 ricoverati, 6 dipendenti su 253, zero addetti d ...

Giseldo Rossi nominato commissario nel Sannio della Federazione Popolare dei Democratici Cristiani “Nasce la Federazione popolare dei democratici cristiani, Rinasce il centro”. Comincia così la nota stampa della Federazione Popolare dei Democratici Cristiani, soggettività politica presieduta da Giu ...

Ancora ricoveri perin Molise. Nonostante una giornata caratterizzata da un numero contenuto ... Ecco i centri dove sono state registrate le nuove positività: 3 Agnone, 1 Belmonte nel, 3 ...MAPPA CASI CONTAGI AL- 19 PER COMUNE AL 5 MARZO 2021 (dati complessivi da inizio pandemia) ...55 Pozzilli 55 Sessano del Molise 52 Mafalda 51 Petrella Tifernina 51 Belmonte del50 ...Dagli esiti dei tamponi Covid somministrati dall’Asl ai degenti e al personale dell’IRCCS Maugeri di Telese Terme risultano: 27 pazienti positivi su 170 ricoverati, 6 dipendenti su 253, zero addetti d ...“Nasce la Federazione popolare dei democratici cristiani, Rinasce il centro”. Comincia così la nota stampa della Federazione Popolare dei Democratici Cristiani, soggettività politica presieduta da Giu ...