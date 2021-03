Sanità: paesi che si spopolano e punti nascita in crisi, Italia sfida denatalità (Di venerdì 5 marzo 2021) Milano, 5 mar. (Adnkronos Salute) - Cortina d'Ampezzo, quasi 9mila anime nel 1971, circa 5.700 residenti oggi. Sono i paesi montani con i loro numeri a raccontare in maniera efficace l'effetto concreto della denatalità, della crisi di nascite che l'Italia sta attraversando e che ha portato la nazione nel 2020 a registrare più morti che nati, con un saldo demografico negativo che preoccupa gli esperti. "L'anno scorso qui sono nati 23 bambini e sono morte 85 persone - spiega Paola Coletti, assessore all'Istruzione e Politiche educative e giovanili del Comune di Cortina - Abbiamo 5 scuole superiori che da qui a 10 anni andranno a morire. In periodo di Covid" con la chiusura degli asili "le donne hanno vissuto un periodo molto difficile". "Il problema - spiega oggi durante l'evento online 'denatalità e ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 5 marzo 2021) Milano, 5 mar. (Adnkronos Salute) - Cortina d'Ampezzo, quasi 9mila anime nel 1971, circa 5.700 residenti oggi. Sono imontani con i loro numeri a raccontare in maniera efficace l'effetto concreto della, delladi nascite che l'sta attraversando e che ha portato la nazione nel 2020 a registrare più morti che nati, con un saldo demografico negativo che preoccupa gli esperti. "L'anno scorso qui sono nati 23 bambini e sono morte 85 persone - spiega Paola Coletti, assessore all'Istruzione e Politiche educative e giovanili del Comune di Cortina - Abbiamo 5 scuole superiori che da qui a 10 anni andranno a morire. In periodo di Covid" con la chiusura degli asili "le donne hanno vissuto un periodo molto difficile". "Il problema - spiega oggi durante l'evento online 'e ...

ultima_ora : RT @ultimenotizie: L'Organizzazione mondiale della sanità (Oms) afferma che è 'molto alto' il rischio che un'epidemia di #Ebola si diffonda… - giambarombi : RT @CremaschiG: Spese per sanità pubblica e istruzione su bilancio delle stato #Italia sanità 6,6% istruzione 3,8% #Cuba san… - Lacasespoglia : RT @CremaschiG: Spese per sanità pubblica e istruzione su bilancio delle stato #Italia sanità 6,6% istruzione 3,8% #Cuba san… - CremaschiG : Spese per sanità pubblica e istruzione su bilancio delle stato #Italia sanità 6,6% istruzione 3,8%… - FatimaCurzio : RT @ultimenotizie: L'Organizzazione mondiale della sanità (Oms) afferma che è 'molto alto' il rischio che un'epidemia di #Ebola si diffonda… -

Ultime Notizie dalla rete : Sanità paesi Covid, l'OMS: 'Impensabile di essere fuori dalla pandemia entro il 2021' Il direttore del programma emergenze dell'Organizzazione Mondiale della Sanità ha anche spiegato che l'OMS sembra essere ottimista rispetto al futuro, spiegando che i primi risultati nei paesi in cui ...

SPILLO/ Medicina del territorio e profilassi, i grandi assenti nella lotta al Covid ...(non possono nemmeno essere obbligati a seguire un corso di aggiornamento come negli altri paesi!) ...Eppure esiste un rapporto pubblicato il 15 maggio 2020 sul sito dell'Istituto Superiore di Sanità e ...

Covid, Speranza: «Nuovo Dpcm valido fino al 6 aprile, Pasqua compresa. Non possiamo abbassare la ... Il Sole 24 ORE Il direttore del programma emergenze dell'Organizzazione Mondiale dellaha anche spiegato che l'OMS sembra essere ottimista rispetto al futuro, spiegando che i primi risultati neiin cui ......(non possono nemmeno essere obbligati a seguire un corso di aggiornamento come negli altri!) ...Eppure esiste un rapporto pubblicato il 15 maggio 2020 sul sito dell'Istituto Superiore die ...