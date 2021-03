Sanità, medici di famiglia: “Bene le vaccinazioni ma imparare da errori” (Di venerdì 5 marzo 2021) “Nei primi due mesi e mezzo i 46mila medici di famiglia italiani hanno somministrato circa 10 milioni di dosi di vaccino antinfluenzale, nonostante una programmazione della campagna antinfluenzale in alcune realtà raffazzonata con dosi che non arrivavano, appuntamenti già fissati per la vaccinazione con gli assistiti poi annullati perché i vaccini non erano disponibili. Abbiamo lavorato tanto anche sul fronte delle altre vaccinazioni dell’adulto e dell’anziano, compresa quella anti-pneumococcica, ma c’è ancora molto da fare sul piano organizzativo. Da questi errori dobbiamo imparare a programmare per tempo tutte le campagne vaccinali con il coinvolgimento degli attori diretti”. Lo ha detto Tommasina Maio segretario nazionale di Fimmg Continuità Assistenziale, durante il del webinar “Covid Next Step: ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 5 marzo 2021) “Nei primi due mesi e mezzo i 46miladiitaliani hanno somministrato circa 10 milioni di dosi di vaccino antinfluenzale, nonostante una programmazione della campagna antinfluenzale in alcune realtà raffazzonata con dosi che non arrivavano, appuntamenti già fissati per la vaccinazione con gli assistiti poi annullati perché i vaccini non erano disponibili. Abbiamo lavorato tanto anche sul fronte delle altredell’adulto e dell’anziano, compresa quella anti-pneumococcica, ma c’è ancora molto da fare sul piano organizzativo. Da questidobbiamoa programmare per tempo tutte le campagne vaccinali con il coinvolgimento degli attori diretti”. Lo ha detto Tommasina Maio segretario nazionale di Fimmg Continuità Assistenziale, durante il del webinar “Covid Next Step: ...

Ultime Notizie dalla rete : Sanità medici Sanità, i pediatri: "Con l'anagrafe vaccinale procederemmo più spediti" "Oltre alla collaborazione tra medici di medicina generale, pediatri e igienisti che sta funzionando benissimo " ha affermato Giovanni Vitali Rosati, pediatra di libera scelta della Asl 10 di Firenze ...

Molise, indagato il commissario per la sanità per omissione di atti d'ufficio e abuso ...Berlinguer ha parlato della situazione sanitaria in Molise con interviste a medici e le testimonianze di familiari di pazienti contagiati dal Covid - 19, alcuni deceduti. U n excursus nella sanità ...

