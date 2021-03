Sanità, gli esperti: “Su vaccini servono operatori sanitari-influencer” (Di venerdì 5 marzo 2021) (Adnkronos) - “Gli operatori sanitari non solo devono vaccinarsi, perché la vaccinazione è un valore morale oltre che un concetto di idoneità alla professione, ma devono diventare dei veri e propri influencer delle vaccinazioni. Su queste figure, che sono fonti attendibili di informazione per la popolazione generale, ricade una grande responsabilità”. Così Roberto Ieraci, direttore Uoc Vaccinazioni internazionali della Asl Roma 1, intervenendo al webinar “Covid Next Step: abbiamo il vaccino, ma le altre vaccinazioni?” talk online promosso e organizzato da Fare comunicazione, con il contributo incondizionato di Gsk, sul tema delle vaccinazioni oscurate dall'emergenza pandemica, in cui ha affrontato la spinosa vicenda degli operatori sanitari “no vax”: in Italia 1 su 5 rifiuta il vaccino anti Covid. “In ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 5 marzo 2021) (Adnkronos) - “Glinon solo devono vaccinarsi, perché la vaccinazione è un valore morale oltre che un concetto di idoneità alla professione, ma devono diventare dei veri e propridelle vaccinazioni. Su queste figure, che sono fonti attendibili di informazione per la popolazione generale, ricade una grande responsabilità”. Così Roberto Ieraci, direttore Uoc Vaccinazioni internazionali della Asl Roma 1, intervenendo al webinar “Covid Next Step: abbiamo il vaccino, ma le altre vaccinazioni?” talk online promosso e organizzato da Fare comunicazione, con il contributo incondizionato di Gsk, sul tema delle vaccinazioni oscurate dall'emergenza pandemica, in cui ha affrontato la spinosa vicenda degli“no vax”: in Italia 1 su 5 rifiuta il vaccino anti Covid. “In ...

Agenzia_Ansa : Salgono ancora i positivi al covid: sono 22.865, le vittime 339 nelle ultime 24 ore. Sono 339.635 i test, il tasso… - Tg3web : A Napoli protestano le donne del Rione Sanità. Vincenzo Lo Presto, condannato per aver ucciso la moglie Fortuna, do… - TgrRai : RT @TgrMolise: #concorsi Il #Molise in piena #emergenza sanitaria per la #pandemia fatica a reclutare personale sanitario. Pochi i #medici… - lifestyleblogit : Sanità, gli esperti: “Su vaccini servono operatori sanitari-influencer” - - GioRomanoRai : RT @TgrMolise: #concorsi Il #Molise in piena #emergenza sanitaria per la #pandemia fatica a reclutare personale sanitario. Pochi i #medici… -