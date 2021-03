Sampdoria, Ranieri pensa alla difesa: chi schierare contro il Cagliari? (Di venerdì 5 marzo 2021) Dopo il pareggio nel derby, Claudio Ranieri pensa a come sistemare in difesa la sua Sampdoria contro il Cagliari Claudio Ranieri, contro il Genoa, ha schierato a specchio la sua Sampdoria. difesa a tre con con Lorenzo Tonelli, Omar Colley e Bartosz Bereszynski. Nel corso della sfida i blucerchiati sono passati a quattro con l’arretramento di Tommaso Augello e la Sampdoria ha ritrovato stabilità. Il tecnico ora riflette su chi siano i migliori interpreti da schierare contro il Cagliari. LEGGI L’ARTICOLO COMPLETO SU SAMP NEWS 24 Il tecnico ha lasciato in panchina Alex Ferrari e Maya Yoshida, che sono quindi in pole position per un posto nell’undici ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 5 marzo 2021) Dopo il pareggio nel derby, Claudioa come sistemare inla suailClaudioil Genoa, ha schierato a specchio la suaa tre con con Lorenzo Tonelli, Omar Colley e Bartosz Bereszynski. Nel corso della sfida i blucerchiati sono passati a quattro con l’arretramento di Tommaso Augello e laha ritrovato stabilità. Il tecnico ora riflette su chi siano i migliori interpreti dail. LEGGI L’ARTICOLO COMPLETO SU SAMP NEWS 24 Il tecnico ha lasciato in panchina Alex Ferrari e Maya Yoshida, che sono quindi in pole position per un posto nell’undici ...

