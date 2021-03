Salto con gli sci, Mondiali Oberstdorf 2021: Kraft vince dal trampolino HS137 (Di venerdì 5 marzo 2021) L’ultimo appuntamento individuale con il Salto con gli sci maschile ai Mondiali 2021 di Oberstdorf, in Germania, vede il trionfo dal trampolino HS137 di Stefan Kraft. L’austriaco con un punteggio di 276.5 sbaraglia la concorrenza e si mette al collo la medaglia d’oro. Alle sue spalle c’è il norvegese Robert Johansson staccato di 4.4 punti, completa il podio il padrone di casa Karl Geiger a quasi dieci punti di distanza. Una gara resa più triste, come è noto, dall’assenza dell’Italia: l’intero team azzurro, infatti, nella mattinata di mercoledì ha lasciato la località tedesca per via di alcuni casi di Covid e lo ha fatto in blocco, abbandonando così tutte le gare di sci nordico, Salto con gli sci compreso che dunque ha perso alcuni potenziali ... Leggi su sportface (Di venerdì 5 marzo 2021) L’ultimo appuntamento individuale con ilcon gli sci maschile aidi, in Germania, vede il trionfo daldi Stefan. L’austriaco con un punteggio di 276.5 sbaraglia la concorrenza e si mette al collo la medaglia d’oro. Alle sue spalle c’è il norvegese Robert Johansson staccato di 4.4 punti, completa il podio il padrone di casa Karl Geiger a quasi dieci punti di distanza. Una gara resa più triste, come è noto, dall’assenza dell’Italia: l’intero team azzurro, infatti, nella mattinata di mercoledì ha lasciato la località tedesca per via di alcuni casi di Covid e lo ha fatto in blocco, abbandonando così tutte le gare di sci nordico,con gli sci compreso che dunque ha perso alcuni potenziali ...

