Sala | Comprendo la rabbia delle famiglie per la Dad così repentina

(Di venerdì 5 marzo 2021) “Da oggi siamo costretti a tornare in didattica a distanza e avverto elo scoramento, la stanchezza e a volte anche la, vostra e dei vostri genitori che sono stati costretti ad organizzarsi dalla sera alla mattina”. Lo ha detto il sindaco di Milano Beppe, nel consueto videomessaggio social, oggi dedicato al tema della scuola. “Sappiamo”, continua il primo cittadino milanese, che la decisione “stata presa sulla base di indicazioni medico scientifiche, ma con una attuazionelesono state oggettivamente messe in difficoltà”. Da oggi la Lombardia è passata in zona arancione rafforzato e lo resterà fino al 15 marzo, con la conseguente chiusurascuole decisa dal presidente della Regione, Attilio Fontana.

«Io ci sono», il messaggio pubblicato sui social dal sindaco di Milano, Beppe Sala, dopo il passaggio della Lombardia in zona «arancione rafforzato» e la decisione di chiudere le scuole e proseguire l ...Il sindaco di Milano sui social: "Sappiamo che la decisione è stata presa sulla base di indicazioni medico scientifiche, ma è difficile organizzarsi dalla sera alla mattina" ...