Saelemaekers: “Il Milan mi ha migliorato tanto. Vogliamo riportarlo in Champions” (Di venerdì 5 marzo 2021) Alexis Saelemaekers, esterno del Milan ha parlato ai microfoni di MilanTV in vista della gara di domenica contro il Verona e del momento non brillantissimo dei rossoneri. Queste le sue parole: “Tutti i progressi che ho fatto sono arrivati anche grazie allo staff e alla squadra, ogni giorno il mister mi parla tanto, mi dice in cosa devo lavorare. Quindi è vero che questo mio miglioramento è arrivato grazie al club e alla squadra. Io cerco di lavorare il più duro possibile, sono contento di essere qua”. Sulla mentalità vincente: “Dobbiamo provare ad avere sempre la mentalità che abbiamo avuto contro la Roma, e dobbiamo mettere in campo quello che ci dice il mister nello spogliatoio. Se ci riusciamo penso che possiamo vincere questa partita”. La squadra come una famiglia: “Mi sento molto bene qua, questa squadra è come ... Leggi su alfredopedulla (Di venerdì 5 marzo 2021) Alexis, esterno delha parlato ai microfoni diTV in vista della gara di domenica contro il Verona e del momento non brillantissimo dei rossoneri. Queste le sue parole: “Tutti i progressi che ho fatto sono arrivati anche grazie allo staff e alla squadra, ogni giorno il mister mi parla, mi dice in cosa devo lavorare. Quindi è vero che questo mio miglioramento è arrivato grazie al club e alla squadra. Io cerco di lavorare il più duro possibile, sono contento di essere qua”. Sulla mentalità vincente: “Dobbiamo provare ad avere sempre la mentalità che abbiamo avuto contro la Roma, e dobbiamo mettere in campo quello che ci dice il mister nello spogliatoio. Se ci riusciamo penso che possiamo vincere questa partita”. La squadra come una famiglia: “Mi sento molto bene qua, questa squadra è come ...

capuanogio : #Bennacer (14) #Ibrahimovic (10) #Rebic (8) #Kajer (7) #Calhanoglu #Romagnoli #Saelemaekers (4) Sono 7 titola… - tuttosport : #Milan, #Saelemaekers: '#Pioli ci trasmette fiducia, ora ripartiamo' - Fantacalcio : Milan, Saelemaekers: 'Lavoro per fare più gol. Pioli è importante per me' - MilanPress_it : “Al #Milan una famiglia. #Pioli ci dà fiducia” Così @ASaelemaekers in un’intervista a #milantv ???? #milanpress… - sportli26181512 : #Saelemaekers: 'Migliorato grazie a #Pioli. Il #Milan è una famiglia': Il centrocampista belga crede ancora nello s… -