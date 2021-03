Sacra corona unita | sedici misure cautelari nel tarantino | anche scambio elettorale Reati contestati a vario titolo | operazione antimafia dei carabinieri

(Di venerdì 5 marzo 2021) Dettagli in una conferenza stampa a metà mattinata. Di seguito un comunicato diffuso dai: IDEL ROS STANNO ESEGUENDO UN’ORDINANZA DI CUSTODIA CAUTELARE PERSONALE E PATRIMONIALE EMESSA, SU RICHIESTA DELLA LOCALE PROCURA DISTRETTUALE, NEI CONFRONTI DISOGGETTI RITENUTI APPARTENENTI AD UN SODALIZIO MAFIOSO DEDITO AL TRAFFICO E SPACCIO DI SOSTANZE STUPEFACENTI,POLITICO-MAFIOSO, DANNEGGIAMENTO, RAPINA, DETENZIONE E PORTO ABUSIVO DI ARMI E MUNIZIONI,DA GUERRA, OPERANTE SUL VERSANTE ORIENTALE DELLA PROVINCIA DI TARANTO. L'articolo...

oscarwildeste : @GenCar5 @federicofubini @Corriere Ad una prima lettura distratta mi era addirittura parso di aver visto un patto t… - GracaMGalvao1 : @xicosa @elpais_brasil Essa casa lembra um bunker da SACRA CORONA UNITA - Grupo Mafioso Pugliese - EndgamePanacea : @Stefano87867985 @eterea_naive Anche La sacra corona unita. - ottimista_l : @MinistroEconom1 Dove posso inviare una 'Sacra Corona Unita' di fiori, per le condoglianze? - baresi_ale : @DavideGiac già che ci siamo in Italia facciamo addirittura sempre gara a tre ... mafia, ndrangheta, sacra corona .… -

Ultime Notizie dalla rete : Sacra corona

BrindisiReport

Sergio Notaro è stato rintracciato e arrestato nelle campagne di Melendugno. Deve espiare la pena definitiva di anni 13 anni, 5 mesi e 27 ...Conosciuto come "Panzetta", già condannato per aver fatto parte dell'organizzazione mafiosa "Unita" sino al maggio del 1991, (con una sentenza della Corte d'Assise di di Lecce ...Deve scontare una pena di 13 anni e 5 mesi di reclusione Sergio Notaro, pregiudicato di 60 anni, di Campi salentina, in provincia di Lecce, ritenuto dagli investigatori elemento di vertice di una fran ...Il 61enne del Nord Salento, personaggio di spicco della Sacra corona unita, è stato rintracciato nel primo pomeriggio di oggi a Melendugno ...