Rt e contagi, le Regioni che rischiano la zona rossa (Di venerdì 5 marzo 2021) La curva dei contagi non diminuisce, Il Governo vorrebbe evitare un lockdown totale, ma vista la difficoltà del momento, con le terapie intensive che stanno andando in sofferenza, la strategia non può che prevedere un'azione forte e coordinata con le amministrazioni locali. Una settimana fa l'indice Rt si attestava a 0.99 ma superava la soglia di 1 in ben 10 Regioni. Oggi la mappa dell'Italia, che archivia il 4 marzo con 22.865 contagi e il tasso di positività al 6,7%, verrà ridefinita in base ai dati del report Iss-ministero della Salute sul monitoraggio settimanale dell'epidemia di Covid-19. Il monitoraggio di oggi cambierà con ogni probabilità il colore di molti territori. Potrebbero finire in zona rossa dall'8 marzo Emilia-Romagna, Campania e Abruzzo. A rischio zona arancione ci ...

