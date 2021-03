Rosso, arancione, giallo: come cambiano i colori delle regioni (Di venerdì 5 marzo 2021) Rosso, arancione, giallo: come cambia il colore delle regioni Covid: la situazione epidemiologica sta peggiorando velocemente, ripetono gli esperti, ma in alcune aree più che in altre. Con il consueto monitoraggio settimanale dell’Istituto superiore di sanità, oggi si determineranno le scelte del ministro della Salute Roberto Speranza che, probabilmente già nel pomeriggio, firmerà una nuova ordinanza con i cambi di colore per le regioni. Si va verso una stretta in molte regioni, per tentare di contenere le varianti che circolano sempre più rapidamente nel Paese. La curva dei contagi sta risalendo vertiginosamente e perciò sembra probabile che i dati dell’Iss facciano scurire il colore di diverse regioni, mentre i casi crescono anche e ... Leggi su tpi (Di venerdì 5 marzo 2021)cambia il coloreCovid: la situazione epidemiologica sta peggiorando velocemente, ripetono gli esperti, ma in alcune aree più che in altre. Con il consueto monitoraggio settimanale dell’Istituto superiore di sanità, oggi si determineranno le scelte del ministro della Salute Roberto Speranza che, probabilmente già nel pomeriggio, firmerà una nuova ordinanza con i cambi di colore per le. Si va verso una stretta in molte, per tentare di contenere le varianti che circolano sempre più rapidamente nel Paese. La curva dei contagi sta risalendo vertiginosamente e perciò sembra probabile che i dati dell’Iss facciano scurire il colore di diverse, mentre i casi crescono anche e ...

