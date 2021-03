Rosalinda Cannavò confessa la sua difficoltà appena uscita dalla casa. Cosa è successo dopo il Gf Vip (Di venerdì 5 marzo 2021) Reduce dal Grande Fratello Vip 5, l’ex attrice Adua del Vesco ormai nota con il suo vero nome Rosalinda Cannavò, è ormai sbarcata su Instagram come altri suoi compagni di viaggio. La giovane che solo da poco ha un profilo verificato, con la spunta blu, ha acquisito in pochissimi giorni milioni di followers, se all’inizio della sua partecipazione contava solo 117mila followers oggi ne ha più di 550mila ed ogni giorno aumentano. Foto: Instagram/adua.del.vesco Rosalinda nelle sue poche storie e diretta sui social non ha negato la difficoltà dopo ben 5 mesi chiusi dentro la casa di Cinecittà, la difficoltà di riabituarsi alla vita esterna, tra critiche, cose da fare, mascherine da indossare e anche tanto amore da parte di alcune fan. La giovane attrice ... Leggi su virali.video (Di venerdì 5 marzo 2021) Reduce dal Grande Fratello Vip 5, l’ex attrice Adua del Vesco ormai nota con il suo vero nome, è ormai sbarcata su Instagram come altri suoi compagni di viaggio. La giovane che solo da poco ha un profilo verificato, con la spunta blu, ha acquisito in pochissimi giorni milioni di followers, se all’inizio della sua partecipazione contava solo 117mila followers oggi ne ha più di 550mila ed ogni giorno aumentano. Foto: Instagram/adua.del.vesconelle sue poche storie e diretta sui social non ha negato laben 5 mesi chiusi dentro ladi Cinecittà, ladi riabituarsi alla vita esterna, tra critiche, cose da fare, mascherine da indossare e anche tanto amore da parte di alcune fan. La giovane attrice ...

MediasetPlay : Nella Casa di #GFVIP è finalmente rinata: sabato a #Verissimo non perdete l’intenso racconto di Rosalinda Cannavò ? - trash_italiano : #GFVIP, Massimiliano Morra procede legalmente contro Rosalinda Cannavò - FaustoPietroGo1 : @BilardiRino @ventimenti99 Secondo me la stessa Rosalinda sa di esser stata il ripiego di Giulia. Detto questo la n… - futtiniditutti : voi pensate lo facciano solo per questo ma vorrei ricordarvi che abbiamo avuto Rosalinda Cannavò che è stata l'unic… - FaustoPietroGo1 : @Nicolet98694482 @ventimenti99 Secondo me la stessa Rosalinda sa di esser stata il ripiego di Giulia. Detto questo… -

Ultime Notizie dalla rete : Rosalinda Cannavò Dayane Mello trascorre la serata con Elettra Lamborghini Chissà cosa ne penserà Rosalinda Cannavò, che durante la sua permanenza nella casa la stessa Lamborghini aveva manifestato apprezzamenti nei confronti dell'attrice. Proprio sul fronte Cannavò, vige ...

Verissimo di sabato 6 marzo 2021: gli ospiti di Silvia Toffanin Infine ospite anche Rosalinda Cannavò , l'attrice entrata con il nome di Adua del Vesco, che per racconterà le fortissimi emozioni vissute nella casa: dal confronto verità con Gabriel Garko all'...

Chissà cosa ne penserà, che durante la sua permanenza nella casa la stessa Lamborghini aveva manifestato apprezzamenti nei confronti dell'attrice. Proprio sul fronte, vige ...Infine ospite anche, l'attrice entrata con il nome di Adua del Vesco, che per racconterà le fortissimi emozioni vissute nella casa: dal confronto verità con Gabriel Garko all'...