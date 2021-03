Romina Power e quella maledetta malattia | il racconto che mette tristezza nel cuore

Leggi su kronic

(Di venerdì 5 marzo 2021)racconta dellache la colpì, intervistata da Tv Sorrisi e Canzoni le sue parole misero in ansia i fan più accaniti R.(Gettyimages)Essere delle celebrità nasconde dei rischi spesso impensabili. Un esempio potrebbe essere Laura Pausini, la quale contrasse una bruttache avrebbe potuto avere ripercussioni sulla sua carriera. Stette per ben quattro mesi senza voce, un’esperienza che per un’artista del suo calibro si potrebbe definire drammatica.“Questa esperienza mi ha traumatizzata. Sono stati quattro mesi terribili che mi hanno segnata”. Nel suo caso ricevette l’aiuto di Pippo Baudo che la portò a curare in Australia. Questo però è solo uno degli esempi dei rischi che si celano dietro ad una carriera nel mondo dello spettacolo. Per non parlare dei ...