sportli26181512 : Roma, Villar e la promessa mantenuta al piccolo tifoso: Tutto è partito da uno scambio di tweet, poi lo spagnolo ha… - CorSport : #Roma, #Villar e la promessa mantenuta al piccolo tifoso ?? - BlogRoma : RT @romanewseu: #Villar vs #Strootman, faccia a faccia tra il presente e il passato del centrocampo giallorosso #ASRoma #RomanewsEU https:… - ilRomanistaweb : ?? FOTO - Ogni promessa è debito: #Villar incontra il piccolo Francesco - siamo_la_Roma : ?? Promessa mantenuta per #Villar! ?? A #Trigoria l'incontro con il piccolo tifoso ?? Il tweet della Roma -

Ultime Notizie dalla rete : Roma Villar

... per alcuni il sogno è diventato realtà: tra di loro c'è anche Francesco , piccolo tifoso della, che è riuscito nel suo intento di incontrare il suo mito. Tutto è iniziato grazie ad un ...Laha iniziato la stagione in questo modo, ma con gli infortuni di Pedro , Fonseca ha spostato in avanti l'italiano inserendo a centrocampo, e da allora non ha più cambiato, anche perché ...Potevano restare solo parole, ma non è andata certo così. La promessa è stata mantenuta e sui social la Roma ha condiviso le foto dell'emozionante incontro tra il piccolo tifoso e il suo idolo. Basta ...Lesione di secondo grado per Veretout. Come riportato da Sky Sport in questi minuti, sembra che Jordan Veretout abbia rimediato una lesione muscolare di secondo grado. Questo è q ...