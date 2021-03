Roma, stop alla vendita di alcolici nei minimarket dalle 18: arriva l’ordinanza (Di venerdì 5 marzo 2021) Stretta sulla movida a Roma: il Lazio resta in zona gialla ma sindaca Raggi ha appena firmato un’ordinanza che dispone lo stop alla vendita e all’asporto di bevande alcoliche e superalcoliche dopo le ore 18 nei minimarket, distributori automatici ed esercizi di vicinato, ad eccezione delle enoteche e delle attività al dettaglio con codice ATECO 47.25. È quanto prevede l’ordinanza della sindaca di Roma, Virginia Raggi, firmata oggi per rendere più stringenti le prescrizioni anti contagio introdotte dal DPCM emanato lo scorso 2 marzo 2021. stop alla vendita di alcolici a Roma: arriva l’ordinanza Considerato l’andamento dei contagi, si ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 5 marzo 2021) Stretta sulla movida a: il Lazio resta in zona gima sindaca Raggi ha appena firmato un’ordinanza che dispone loe all’asporto di bevande alcoliche e superalcoliche dopo le ore 18 nei, distributori automatici ed esercizi di vicinato, ad eccezione delle enoteche e delle attività al dettaglio con codice ATECO 47.25. È quanto prevededella sindaca di, Virginia Raggi, firmata oggi per rendere più stringenti le prescrizioni anti contagio introdotte dal DPCM emanato lo scorso 2 marzo 2021.diConsiderato l’andamento dei contagi, si ...

