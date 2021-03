Roma, rinnovo Mkhitaryan: c’è il rischio della mancata intesa (Di venerdì 5 marzo 2021) La Roma tratta il rinnovo di Mkhitaryan, ma la trattativa non sarebbe così semplice Henrik Mkhitaryan è uno dei pilastri tecnici e tattici di Paulo Fonseca. Il suo contratto, però, va in scadenza al termine di questa stagione e la Roma starebbe trattando per il rinnovo. Nell’accordo c’è un’opzione che prevede il prolungamento di un altro anno e il club giallorosso avrebbe già avvertito il calciatore. Il club, però, non avrebbe ottenuto risposta da Mino Raiola. L’armeno, come riportato da Il Messaggero, potrebbe anche far valere una contro-opzione e annullare il prolungamento. A Trigoria sono fiduciosi, ma il pericolo di un mancato accordo esiste. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di venerdì 5 marzo 2021) Latratta ildi, ma la trattativa non sarebbe così semplice Henrikè uno dei pilastri tecnici e tattici di Paulo Fonseca. Il suo contratto, però, va in scadenza al termine di questa stagione e lastarebbe trattando per il. Nell’accordo c’è un’opzione che prevede il prolungamento di un altro anno e il club giallorosso avrebbe già avvertito il calciatore. Il club, però, non avrebbe ottenuto risposta da Mino Raiola. L’armeno, come riportato da Il Messaggero, potrebbe anche far valere una contro-opzione e annullare il prolungamento. A Trigoria sono fiduciosi, ma il pericolo di un mancato accordo esiste. Leggi su Calcionews24.com

