Roma, rinnovo Ibanez: contratto fino al 2025 (Di venerdì 5 marzo 2021) rinnovo per Ibanez che si lega al club giallorosso. Il contratto prevede una clausola rescissoria da 80 milioni. La Roma blinda uno dei suoi giovani più promettenti con un contratto fino al 2025. Roger Ibanez è cresciuto molto negli ultimi due anni ed è ormai una pedina importante nello scacchiere tattico di Fonseca. Futuro e presente della Roma, il rinnovo di Ibanez rappresenta un passo importante della società nella costruzione di una rosa competitiva. Il brasiliano percepirà 1,2 milioni di euro l'anno. Previsti inoltre una serie di bonus legati alle presenze, attraverso i quali il difensore potrebbe raggiungere uno stipendio complessivo di 1,7 milioni. La fiducia dei Friedkin e del club nel ...

