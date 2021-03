Roma, Gerolin: “Veretout era l’arma in più, Mayoral non è Dzeko. Fonseca e la Champions League. dico la mia” (Di venerdì 5 marzo 2021) L'ex centrocampista giallorosso, Manuel Gerolin.Pesante tegola in casa Roma, con la compagine capitolina che nelle prossime gare sarà costretta a fare a meno delle prestazioni del centrocampista francese Jordan Veretout. Dell'attualità in casa Roma ha parlato, Manuel Gerolin, ex calciatore giallorosso ed ex direttore sportivo del Palermo di Maurizio Zamparini, dal 2015 al 2016. L'ex centrocampista, nel corso di un'intervista ai microfoni di "Tuttomercaoweb" ha fatto un bilancio del campionato fin qui disputato dalla Roma allenata dal tecnico portoghese, Paulo Fonseca.Roma, lesione al flessore per Veretout: out un mese, a rischio 5 gare"E' una grossa perdita, era l'uomo più in forma che riusciva a inserirsi e ha fatto dieci gol. Vediamo ... Leggi su mediagol (Di venerdì 5 marzo 2021) L'ex centrocampista giallorosso, Manuel.Pesante tegola in casa, con la compagine capitolina che nelle prossime gare sarà costretta a fare a meno delle prestazioni del centrocampista francese Jordan. Dell'attualità in casaha parlato, Manuel, ex calciatore giallorosso ed ex direttore sportivo del Palermo di Maurizio Zamparini, dal 2015 al 2016. L'ex centrocampista, nel corso di un'intervista ai microfoni di "Tuttomercaoweb" ha fatto un bilancio del campionato fin qui disputato dallaallenata dal tecnico portoghese, Paulo, lesione al flessore per: out un mese, a rischio 5 gare"E' una grossa perdita, era l'uomo più in forma che riusciva a inserirsi e ha fatto dieci gol. Vediamo ...

