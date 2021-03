Roma | Dzeko prepara il rientro | il piano di recupero

(Di venerdì 5 marzo 2021), arriva anche Edin. Senza forzare tempi e modi, perché le lesioni all'adduttore sono molto pericolose per i calciatori. Se trascurate degenerano in pubalgia, che è una jattura per ...

Edin Džeko è diventato il miglior marcatore della Roma nelle competizioni europee, superando Francesco Totti

Ma la fortuna è che, conoscendo molto bene il proprio corpo, si è fermato nel momento giusto, appena ha sentito tirare il muscolo. Questo induce a un cauto ottimismo, a pensare che il percorso ...Lavinse per 3 - 2 consolidando il secondo posto in classifica (vantaggio lampo genoano con Pellegri al 3', sorpassoconal 10' e De Rossi al 74', nuovo pareggio rossoblu con Lazovic ...Lo scorso anno il Genoa, pareggiando 3 a 3, ha spezzato una serie negativa di ben 13 sconfitte consecutive in altrettanti campionati all’Olimpico. Under portò avanti i locali dopo ...Roma, lavora per l’Europa. Anche lui è pronto al rientro dopo lo stop. Fonseca però domenica può cambiare lì davant. Smalling invece è pronto ...