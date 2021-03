Roma, 22enne violentata a Villa Gordiani. La ragazza: 'Aggredita alla spalle e stuprata nel parco mentre correvo' (Di venerdì 5 marzo 2021) Violenza choc a Roma. Una ragazza di 22 anni sarebbe stata Aggredita e violentata stamattina poco dopo le 7.30 nel parco Villa Gordiani, alla periferia della Capitale. La 22enne ha raccontato alla ... Leggi su leggo (Di venerdì 5 marzo 2021) Violenza choc a. Unadi 22 anni sarebbe statastamattina poco dopo le 7.30 nelperiferia della Capitale. Laha raccontato...

