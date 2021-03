Roberto Sanna, chi è il 34enne che ha scelto il suicidio assistito in Svizzera (Di venerdì 5 marzo 2021) È affetto da SLA Roberto Sanna, il 34enne che ha scelto il suicidio assistito in Svizzera. Leggiamo insieme qualcosa in più su di lui. Roberto Sanna ha soltanto 34 anni, ed è pronto per il suo ultimo viaggio. Il ragazzo, affatto da una malattia gravissima, la SLA, ha scelto la via del suicidio assistito, in L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di venerdì 5 marzo 2021) È affetto da SLA, ilche hailin. Leggiamo insieme qualcosa in più su di lui.ha soltanto 34 anni, ed è pronto per il suo ultimo viaggio. Il ragazzo, affatto da una malattia gravissima, la SLA, hala via del, in L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

