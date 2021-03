Ristori, il governo rimanda ancora: per le aziende soldi dopo Pasqua. È bufera (Di venerdì 5 marzo 2021) Con calma, che fretta c’è? I Ristori per le aziende possono ancora aspettare. Questa è l’idea di fondo dei nuovi provvedimenti del governo Draghi. Secondo le bozze del cosiddetto decreto Sostegno, a partire dall’approvazione (che arriverà la prossima settimana ma non si sa quando) ci saranno 30 giorni di tempo per Sogei per elaborare un nuovo sistema informatico per le procedure di rimborso. dopo altri 10 giorni partiranno i pagamenti. Insomma: così facendo i soldi arriveranno dopo Pasqua. Come spiega Il Fatto Quotidiano, “il motivo è che, per bonificare gli aiuti, il ministero dell’Economia vuole una nuova piattaforma gestita da Sogei. La tabella di marcia prevede che la società abbia 30 giorni di tempo, a partire dalla pubblicazione in Gazzetta ... Leggi su ilparagone (Di venerdì 5 marzo 2021) Con calma, che fretta c’è? Iper lepossonoaspettare. Questa è l’idea di fondo dei nuovi provvedimenti delDraghi. Secondo le bozze del cosiddetto decreto Sostegno, a partire dall’approvazione (che arriverà la prossima settimana ma non si sa quando) ci saranno 30 giorni di tempo per Sogei per elaborare un nuovo sistema informatico per le procedure di rimborso.altri 10 giorni partiranno i pagamenti. Insomma: così facendo iarriveranno. Come spiega Il Fatto Quotidiano, “il motivo è che, per bonificare gli aiuti, il ministero dell’Economia vuole una nuova piattaforma gestita da Sogei. La tabella di marcia prevede che la società abbia 30 giorni di tempo, a partire dalla pubblicazione in Gazzetta ...

