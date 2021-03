Ristori, il decreto sostegno del nuovo governo cambia poco, invariata al 20% del fatturato perso la quota di aiuti per i “piccoli” (Di venerdì 5 marzo 2021) Chi si aspettava una rivoluzione rimarrà probabilmente deluso. Da quanto emerge dalla bozza del decreto sostegno con gli aiuti ai settori produttivi a cui sta lavorando il nuovo governo, cambia davvero poco rispetto ai decreti del precedente Esecutivo. In particolare rimane invariata al 20% del fatturato perso la quota di aiuti che vanno alle imprese più piccole, quelle con un giro d’affari che non supera i 400 mila euro l’anno. Nei giorni scorsi si era ipotizzato che l’asticella potesse salire fino al 30% a beneficio soprattutto dei piccoli esercizi e . La soglia rimane al 15% per chi aveva ricavi compresi fra 400 mila euro e un milione di euro e al 10% per chi aveva ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 5 marzo 2021) Chi si aspettava una rivoluzione rimarrà probabilmente deluso. Da quanto emerge dalla bozza delcon gliai settori produttivi a cui sta lavorando ildavverorispetto ai decreti del precedente Esecutivo. In particolare rimaneal 20% delladiche vanno alle imprese più piccole, quelle con un giro d’affari che non supera i 400 mila euro l’anno. Nei giorni scorsi si era ipotizzato che l’asticella potesse salire fino al 30% a beneficio soprattutto deiesercizi e . La soglia rimane al 15% per chi aveva ricavi compresi fra 400 mila euro e un milione di euro e al 10% per chi aveva ...

