Ristoranti chiusi per gli italiani, porti aperti per i migranti (Di venerdì 5 marzo 2021) Ristoranti chiusi per gli italiani, ma porti sempre aperti per i migranti. E siccome il Coronavirus non deve dare conto a nessuno, continua a dilagare in Italia, forte delle sue varianti effetto "turbo". Il Viminale sembra fare orecchio da mercante. Nonostante le cifre di Mediterranea Saving Humans sono implacabili. A due mesi esatti dall'inizio del 2021, sono 5.033 i migranti approdati sulle coste italiane, contro i 2.359 del 2020 e i 269 del 2019. Nelle ultime ore, si sono registrati dieci poliziotti positivi al Covid-19 in servizio a Lampedusa e per quattro sarebbe già stata accertata la variante inglese. "Gli agenti in servizio a Lampedusa pagano l'indifferenza e la superficialità di qualcuno, ed è ora che si accerti di chi, e che questo qualcuno paghi" tuona il ...

