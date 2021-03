Rissa da Barbara D’Urso | volano insulti pesanti | “Oca e cretina”

(Di venerdì 5 marzo 2021) Tensione alle stelle nello studio di Pomeriggio 5: Maria Monsè e Patrizia Groppelli se le sono dette di tutti i colori, tanto cheè stata costretta a intervenire.parolecome pietre a Pomeriggio 5 esi è vista costretta a intervenire. Protagoniste dello scontro in studio Maria Monsè e L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

l'influencer smascherato anche dad'Urso sulla presuntaai suoi danni: la verità è che si sarebbe tirato un pugno con un pacco di surgelati da solo per fingere tutto ciò procurandosi ...Iconize, l'influencer smascherato anche dad'Urso sulla presuntaai suoi danni: la verità è che si sarebbe tirato un pugno con un pacco di surgelati da solo per fingere tutto ciò ...Tommaso Zorzi, il vincitore del Grande Fratello Vip 5, scopre la finta aggressione omofoba di Iconize e rimane sconvolto dalla pessima figura.Il vincitore della quinta edizione del GF Vip scopre la finta rissa omofoba del suo ex fidanzato e rimane scioccato: le dure parole ...