Rinnovo Karsdorp: tutto fatto per il prolungamento dell'olandese

Rick Karsdorp è pronto a rinnovare il proprio contratto con la Roma: dopo Ibanez tocca all'olandese prolungare il contratto Dopo Roger Ibanez anche Rick Karsdorp è pronto a rinnovare il proprio contratto con la Roma. Come riporta Sky Sport le parti hanno trovato l'accordo per un Rinnovo di contratto fino al 2025, prolungando di tre anni la vecchia scadenza – era giugno 2022. Nessuna clausola rescissoria nel contratto dell'olandese.

