Rinnovi e Cancellazioni Serie TV | la terza stagione di Pose è l’ultima

Leggi su dituttounpop

(Di venerdì 5 marzo 2021)tv. Tutte letv che sono state rinnovate e cancellate.TV: ultimo aggiornamento 5 marzosu FX (in Italia su Netflx) terminerà con la prossimain partenza negli USA il 2 maggio. Fox ha annunciato il rinnovo de I Simpson per altre due stagioni arriverà alla 34esima. The CW annuncia il rinnovo di Superman & Lois dopo un solo episodio ma il suo rinnovo non era in dubbio. Quintaper Elite ancor prima dell’esoridio della quarta, Valentina Zenere e André Lamoglia entrano nel cast. La settimadi Younger sarà; Paramount+ non ordina un terzo ciclo di The Twilight ...