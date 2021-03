RiminiWellness | obiettivo estate in Fiera | IEG progetta edizione 2021

(Di venerdì 5 marzo 2021) (Teleborsa) – Padiglioni tra i 6 e i 13 mila metri quadrati, alti 20 metri, una moltitudine di spazi outdoor attrezzati e modulari, la garanzia dei protocolli di safebusiness: IEG –Italian Exhibition Group guarda con entusiasmo alla finestra estiva el’specialedella Summer Edition di, fissando le date del ritorno live e in massima sicurezza. Per l’evento di riferimento per fitness, benessere e sport, appuntamento, dunque, da giovedì 1 a domenica 4 luglionel quartiere fieristico di Rimini che chiama a raccolta un settore che sul territorio nazionale impiega oltre 120mila addetti e conta 18 milioni di praticanti e appassionati. IEG, dunque, accelera e apre i lavori per un’speciale dell’appuntamento atteso da centinaia di migliaia di ...

Quattro webinar a cura di in partnership con Assosport in cui i protagonisti del mondo fitness si confronteranno sui temi di attualità, tra evoluzioni digital e nuovi atteggiamenti del ...Summer Edition si propone come kermesse con tanti eventi, momenti di business e formazione per gli operatori professionali nell'area Pro. Fit, e occasioni di divertimento per la ...