Rigopiano | oggi al processo decimo rinvio Le famiglie | Ci saremo sempre

Venti mesi e, con, dieci rinvii . Il processo di- ancora alle battute iniziali - sta tutto in questi due numeri.doveva essere il giorno delle decisioni sui rinvii a giudizio . Doveva essere anche ...Nuovo rinvio per il processo per la tragedia di, relativo alle morti nel resort di Farindola sepolto da una slavina, nel mese di gennaio ... La situazione dei contagi, altri cavilli ...L'udienza salta causa Covid. La rabbia del comitato vittime: "Dopo 4 anni siamo ancora all'inizio" Pescara, 5 marzo 2021 - Venti mesi e, con oggi, dieci rinvii. Il processo di Rigopiano - ancora alle ...E’ finita come era giusto finisse, con una assoluzione per la tenuità del fatto. E’ la storia processuale, breve eppure simbolica, che ha dovuto affrontare Alessio Feniello, papà di Stefano che è una ...