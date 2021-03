Riecco Arcuri! Dopo il siluramento, subito in scena per autocelebrarsi: cosa ha detto (Di venerdì 5 marzo 2021) Neanche il tempo di prendersi qualche giorno di riposo Dopo essere stato silurato dall’incarico di supercommissario. Domenico Arcuri è tornato subito in pista. L’ansia di perdere la visibilità deve averlo logorato in questi giorni lontano dai solotti tv. Così, ieri, sulle agenzie di stampa è comparsa una raffica di lanci con il suo nome nel titolo. Per dire cosa? autocelebrarsi, ovviamente. A raccontare tutto è Daniele Capezzone su La Verità: “Venuta meno la ribalta mediatica come supercommissario per l’emergenza sanitaria, Arcuri è tornato a parlare come amministratore delegato di Invitalia. Su Bagnoli: ‘Fino a luglio 2019, quindi fino a 20 mesi fa, l’area di Bagnoli era sequestrata, era complicato intervenire. Ritenere che a Bagnali non stia succedendo nulla non è vero'”.



E ancora, snocciolando successi che ... Leggi su ilparagone (Di venerdì 5 marzo 2021) Neanche il tempo di prendersi qualche giorno di riposoessere stato silurato dall’incarico di supercommissario. Domenico Arcuri è tornatoin pista. L’ansia di perdere la visibilità deve averlo logorato in questi giorni lontano dai solotti tv. Così, ieri, sulle agenzie di stampa è comparsa una raffica di lanci con il suo nome nel titolo. Per dire, ovviamente. A raccontare tutto è Daniele Capezzone su La Verità: “Venuta meno la ribalta mediatica come supercommissario per l’emergenza sanitaria, Arcuri è tornato a parlare come amministratore delegato di Invitalia. Su Bagnoli: ‘Fino a luglio 2019, quindi fino a 20 mesi fa, l’area di Bagnoli era sequestrata, era complicato intervenire. Ritenere che a Bagnali non stia succedendo nulla non è vero'”.E ancora, snocciolando successi che ...

Advertising

ricatti88 : RT @tempoweb: ??Non ci liberiamo di Arcuri: riecco il commissario ??#Draghi all'inglese sui #vaccini Come battere il #COVID ?? Elezioni a #Rom… - soloio0509 : RT @tempoweb: ??Non ci liberiamo di Arcuri: riecco il commissario ??#Draghi all'inglese sui #vaccini Come battere il #COVID ?? Elezioni a #Rom… - Nicola23453287 : RT @tempoweb: ??Non ci liberiamo di Arcuri: riecco il commissario ??#Draghi all'inglese sui #vaccini Come battere il #COVID ?? Elezioni a #Rom… - Redy9101 : RT @tempoweb: ??Non ci liberiamo di Arcuri: riecco il commissario ??#Draghi all'inglese sui #vaccini Come battere il #COVID ?? Elezioni a #Rom… -