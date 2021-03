Riapre il Teatro Quirino a distanza di un anno dal primo lockdown (Di venerdì 5 marzo 2021) Vittorio Gassman, Eduardo, Carmelo Bene, Turi Ferro, Totò, Mario Scaccia, Ettore Petrolini, Anna Magnani, Aldo Fabrizi, Gigi Proietti. Una serie di nomi importantissimi che hanno reso grande il Teatro Quirino. Uno di quei teatri che ha fatto, e sta facendo, la storia della recitazione italiana. Un palco che, al pari di altri, ha sofferto non Leggi su periodicodaily (Di venerdì 5 marzo 2021) Vittorio Gassman, Eduardo, Carmelo Bene, Turi Ferro, Totò, Mario Scaccia, Ettore Petrolini, Anna Magnani, Aldo Fabrizi, Gigi Proietti. Una serie di nomi importantissimi che hreso grande il. Uno di quei teatri che ha fatto, e sta facendo, la storia della recitazione italiana. Un palco che, al pari di altri, ha sofferto non

Ultime Notizie dalla rete : Riapre Teatro "Turi Ferro, un artista siciliano. Celebrazioni nei 100 anni dalla nascita" Il Teatro Stabile di Catania riapre i suoi spazi: anche se non è ancora possibile riprogrammare gli spettacoli in cartellone, la zona gialla in Sicilia consente di dare avvio al progetto speciale "Turi ...

Altri sguardi. Cinema e solidarietà in carcere. Al via dal 5 marzo Claudio Noce nel film riapre una pagina terribile della sua autobiografia: suo padre Alfonso, vicequestore, fu realmente vittima di un attentato dei Nuclei Armati Proletari proprio nel 1976 e lo fa ...

Il teatro riapre, non ad Avellino Quotidiano del Sud Riapre il Teatro Quirino a distanza di un anno dal primo lockdown Il Teatro Quirino, situato a Roma, il prossimo 5 marzo aprirà la saracinesca a distanza di un anno dalla chiusira a causa del Covid.

Velletri – Perplessità sulla riapertura dei Teatri, parla il direttore Fondarc Claudio Micheli non immagina neanche lontanamente cosa significhi riaprire un teatro, programmare una stagione, bloccare maestranze, contratti con artisti e tanto altro. I tempi di realizzo non sono da bacchetta ...

