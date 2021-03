Revenge Porn, Garante della Privacy attiva canale di emergenza (Di venerdì 5 marzo 2021) Il Garante della Privacy ha deciso di mettere a disposizione anche sul proprio sito un canale di emergenza contro il Revenge Porn. Le persone che temono che le loro foto o i loro video intimi possano ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di venerdì 5 marzo 2021) Ilha deciso di mettere a disposizione anche sul proprio sito undicontro il. Le persone che temono che le loro foto o i loro video intimi possano ...

