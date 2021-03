Revenge Porn, canale d’emergenza per le vittime (Di venerdì 5 marzo 2021) Revenge Porn e Pornografia non consensuale, odiosa forma di violenza sulle donne. Le persone che temono che le loro foto o i loro video intimi possano essere diffusi senza il loro consenso su Facebook o Instagram, potranno segnalare questo rischio e ottenere che le immagini siano bloccate. Il Garante della Privacy ha deciso di mettere a disposizione sul proprio sito un canale di emergenza, come annuncia in una nota. Dall’8 marzo le persone maggiorenni che temono che le proprie immagini intime, presenti in foto e video, vengano condivise, potranno rivolgersi al Garante Privacy. Consultando la pagina www.gpdp.it/RevengePorn, per segnalarne l’esistenza in modo sicuro e confidenziale a Facebook e farle bloccare. Nella pagina, le potenziali vittime di ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 5 marzo 2021)ografia non consensuale, odiosa forma di violenza sulle donne. Le persone che temono che le loro foto o i loro video intimi possano essere diffusi senza il loro consenso su Facebook o Instagram, potranno segnalare questo rischio e ottenere che le immagini siano bloccate. Il Garante della Privacy ha deciso di mettere a disposizione sul proprio sito undi emergenza, come annuncia in una nota. Dall’8 marzo le persone maggiorenni che temono che le proprie immagini intime, presenti in foto e video, vengano condivise, potranno rivolgersi al Garante Privacy. Consultando la pagina www.gpdp.it/, per segnalarne l’esistenza in modo sicuro e confidenziale a Facebook e farle bloccare. Nella pagina, le potenzialidi ...

