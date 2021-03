Renzi d’Arabia al soldo di Bin Salman Dai 5S una legge per darci un taglio Il leader Iv ha ricevuto 80mila euro per una convention Con la nuova norma sarebbe decaduto da senatore

Leggi su lanotiziagiornale

(Di venerdì 5 marzo 2021) Dopo l’ospitata di Matteoin Arabia Saudita in compagnia del principe saudita Mohammed Binle polemiche non si placano. Specie in seguito alle rivelazioni contenute nel rapporto della Cia relativo all’omicidio del giornalista del Washington Post Jamal Khashoggi, che ha accertato il coinvolgimento del principe saudita come mandante. “Stanno strumentalizzando la tragedia di Khashoggi perché non hanno altro a cui aggrapparsi in Italia. Nel merito ho risposto su tutti i giornali, dal Financial Times a Le Monde: ciò che faccio può essere discusso da chiunque, ma è perfettamente lecito, pubblico e legittimo”, ha spiegato più che legittimamente ildi Italia viva che, secondo quanto emerso nelle settimane scorse, avrebbeper partecipare alla ...