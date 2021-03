Registrati altri 3 decessi e +406 nuovi casi positivi al covid (Di venerdì 5 marzo 2021) altri 3 decessi e 406 nuovi casi positivi al coronavirus sono stati comunicati nel report dell'Apss (Azienda provinciale per i servizi sanitari) di venerdì 5 marzo. Nello specifico ci sono 237 casi ... Leggi su trentotoday (Di venerdì 5 marzo 2021)e 406al coronavirus sono stati comunicati nel report dell'Apss (Azienda provinciale per i servizi sanitari) di venerdì 5 marzo. Nello specifico ci sono 237...

GattaiGuido : @ScaltritiLab Con i NO-VAX non ci parli, ma c'è una marea nel mezzo, persone che hanno curiosità o dubbi leciti che… - LaNotiziaQuoti : Stando al bollettino della Regione di venerdì 5 marzo sono 295 i nuovi casi di Coronavirus registrati nelle ultime… - napolista : Campania, il bollettino Covid: 2.842 positivi, tasso all’11,2% Le terapie intensive salgono a 140. Registrati altri… - RuvoLiveIt : Coronavirus, registrati in Puglia altri 1.418 casi positivi - TgrRai : RT @TgrRaiFVG: Oggi in FVG su 6.896 tamponi molecolari sono stati rilevati 575 nuovi contagi (8,34%). Realizzati inoltre 3.234 test rapidi… -