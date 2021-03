Regione per regione, l'Italia divisa in zona arancione e gialla (Di venerdì 5 marzo 2021) Il Covid non allena la pressione sull'Italia e costringe ad allargare la platea delle regioni in cui dall'ultimo fine settimana di febbraio aumenteranno le restrizioni. L'indice Rt è infatti risalito sopra quota 1 e la curva dei contagi è in chiara risalita. Per questo il MInistro della Sanità Speranza ha firmato la nuova ordinanza che cambia la colorazione del paese. La Campania diventa da lunedì 8 marzo zona Rossa. Passano da gialla ad arancione l'Emilia-Romagna, il Veneto ed il Friuli Venezia Giulia. La Lombardia continua nella sua fascia arancione Scura come da ordinanza regionale. zona BIANCA: Sardegna zona ROSSA: Basilicata Molise Perugia e ternano Campania zona arancione SCURO Lombardia zona ... Leggi su panorama (Di venerdì 5 marzo 2021) Il Covid non allena la pressione sull'e costringe ad allargare la platea delle regioni in cui dall'ultimo fine settimana di febbraio aumenteranno le restrizioni. L'indice Rt è infatti risalito sopra quota 1 e la curva dei contagi è in chiara risalita. Per questo il MInistro della Sanità Speranza ha firmato la nuova ordinanza che cambia la colorazione del paese. La Campania diventa da lunedì 8 marzoRossa. Passano daadl'Emilia-Romagna, il Veneto ed il Friuli Venezia Giulia. La Lombardia continua nella sua fasciaScura come da ordinanza regionale.BIANCA: SardegnaROSSA: Basilicata Molise Perugia e ternano CampaniaSCURO Lombardia...

