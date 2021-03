Reddito di cittadinanza pronto all’aumento nel Decreto Sostegno (Di venerdì 5 marzo 2021) Il Covid ha generato una quantità di poveri assoluti molto alta. Nel Decreto Sostegno si pensa ad un aumento del Reddito di cittadinanza È passato quasi un anno da quando Conte in diretta annunciava un lockdown nazionale. Le nostre paure si moltiplicarono ma a suon di andrà tutto bene pensammo che tutto si sarebbe concluso nel giro di poche settimane. È passato un anno e oggi, stanchi e amareggiati, attendiamo la terza ondata di questo virus. Il covid in questo anno ha corso veloce, si è diffuso, ha ucciso, ed è mutato. E insieme al virus, un’altra epidemia si è insinuata nella società: la povertà. Mai tanti poveri assoluti come in questo anno. Per questo, il nuovo governo Draghi, nel Decreto Sostegno ha intenzione di aumentare il Reddito di ... Leggi su zon (Di venerdì 5 marzo 2021) Il Covid ha generato una quantità di poveri assoluti molto alta. Nelsi pensa ad un aumento deldiÈ passato quasi un anno da quando Conte in diretta annunciava un lockdown nazionale. Le nostre paure si moltiplicarono ma a suon di andrà tutto bene pensammo che tutto si sarebbe concluso nel giro di poche settimane. È passato un anno e oggi, stanchi e amareggiati, attendiamo la terza ondata di questo virus. Il covid in questo anno ha corso veloce, si è diffuso, ha ucciso, ed è mutato. E insieme al virus, un’altra epidemia si è insinuata nella società: la povertà. Mai tanti poveri assoluti come in questo anno. Per questo, il nuovo governo Draghi, nelha intenzione di aumentare ildi ...

