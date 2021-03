Recovery plan, Nomisma: “Puntare 39 miliardi sulla riqualificazione energetica del patrimonio immobiliare pubblico” (Di venerdì 5 marzo 2021) Prevedere nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza un investimento complessivo di “39,1 miliardi di euro per interventi di riqualificazione energetica e sismica del patrimonio immobiliare pubblico non residenziale”. A chiederlo sono stati l’istituto di ricerca Nomisma e Rekeep, capofila del principale gruppo italiano attivo nell’integrated facility management, in una lettera inviata al Presidente del Consiglio dei Ministri, Mario Draghi, al ministro dell’Economia e delle Finanze, Daniele Franco, al ministro dell’Istruzione, Patrizio Bianchi, e al ministro delle Transizione Ecologica, Roberto Cingolani. Un simile investimento, viene evidenziato nella missiva, “risulta in grado di garantire all’Italia un programma integrale di investimenti su tutti gli uffici comunali ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 5 marzo 2021) Prevedere nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza un investimento complessivo di “39,1di euro per interventi die sismica delnon residenziale”. A chiederlo sono stati l’istituto di ricercae Rekeep, capofila del principale gruppo italiano attivo nell’integrated facility management, in una lettera inviata al Presidente del Consiglio dei Ministri, Mario Draghi, al ministro dell’Economia e delle Finanze, Daniele Franco, al ministro dell’Istruzione, Patrizio Bianchi, e al ministro delle Transizione Ecologica, Roberto Cingolani. Un simile investimento, viene evidenziato nella missiva, “risulta in grado di garantire all’Italia un programma integrale di investimenti su tutti gli uffici comunali ...

