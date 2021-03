Rapina negozio e ferisce titolare, 27enne riconosciuto da tatuaggio e fermato (Di venerdì 5 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto La Polizia di Stato ha arrestato un 27enne per una violenta Rapina commessa in un negozio di Capodrise (Caserta). Nel corso della Rapina il bandito, che aveva un tatuaggio che è stato poi riconosciuto, ha colpito alla testa, con il calcio della pistola, il titolare dell’attività, portando via alla fine 180 euro, ovvero l’incasso della giornata. I poliziotti del Commissariato di Marcianise sono riusciti a identificare il 27enne grazie alle testimonianze raccolte, che riferivano del vistoso tatuaggio, alle immagini delle telecamere di videosorveglianza e agli accertamenti sull’auto usata dal Rapinatore. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di venerdì 5 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto La Polizia di Stato ha arrestato unper una violentacommessa in undi Capodrise (Caserta). Nel corso dellail bandito, che aveva unche è stato poi, ha colpito alla testa, con il calcio della pistola, ildell’attività, portando via alla fine 180 euro, ovvero l’incasso della giornata. I poliziotti del Commissariato di Marcianise sono riusciti a identificare ilgrazie alle testimonianze raccolte, che riferivano del vistoso, alle immagini delle telecamere di videosorveglianza e agli accertamenti sull’auto usata daltore. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

