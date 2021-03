Raggi: entro qualche giorno riaperta via Trionfale (Di venerdì 5 marzo 2021) Roma – “La Trionfale e via De Amicis, il cosiddetto K2, sono chiuse perche’ alcuni alberi sono caduti sulla strada. Abbiamo dovuto mettere in sicurezza le strade e aspettare il nulla osta di Roma Natura per intervenire. Su via Trionfale (nel tratto che parte dall’incrocio con la ‘Panoramica’ e fino a circonvallazione Trionfale) i lavori dovrebbero concludersi rapidamente, nei prossimi giorni.” “Su via De Amicis, oltre agli interventi di Roma Capitale, sono in corso interventi da parte dei privati. Non appena concluderanno le manutenzioni i privati, potremo riaprire. E se dovessero tardare con le manutenzioni, le faremo noi in danno”. Cosi’ la sindaca di Roma, Virginia Raggi, in diretta su Facebook. Leggi su romadailynews (Di venerdì 5 marzo 2021) Roma – “Lae via De Amicis, il cosiddetto K2, sono chiuse perche’ alcuni alberi sono caduti sulla strada. Abbiamo dovuto mettere in sicurezza le strade e aspettare il nulla osta di Roma Natura per intervenire. Su via(nel tratto che parte dall’incrocio con la ‘Panoramica’ e fino a circonvallazione) i lavori dovrebbero concludersi rapidamente, nei prossimi giorni.” “Su via De Amicis, oltre agli interventi di Roma Capitale, sono in corso interventi da parte dei privati. Non appena concluderanno le manutenzioni i privati, potremo riaprire. E se dovessero tardare con le manutenzioni, le faremo noi in danno”. Cosi’ la sindaca di Roma, Virginia, in diretta su Facebook.

